اتحاد الأطباء العرب: تضافر الجهود يساعد في احتواء كورونا وحماية المجتمع

شهدت العديد من دول العالم انتشاراً لفيروس كورونا (كوفيد19) الذي تزداد خطورته يوما بعد يوم ، ويتطور انتشاره من مجرد وفود الحالات إلى انتقاله محلياً.

وقالت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب ، في بيان اليوم ، " إذ تتوفر لدى الأنظمة الصحية بالدول العربية الخبرة والقدرات والأدوات اللازمة لاحتواء هذا الفيروس، فإنها تشدد على ضرورة عدم التهويل أو التهوين بشأن فيروس كورونا (كوفيد19)".

وحذرت من الانسياق وراء المعلومات التي لا تستند الى الأسس العلمية والصحيحة حول هذا المرض، ونوهت إلى أهمية تعزيز الصحة العامة من خلال الغذاء الصحي السليم وممارسة الرياضة والنظافة الشخصية؛ لأنها من أهم سبل الوقاية ومكافحة العدوى، مع العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة استباقية للسيطرة على هذا الفيروس.

وأكدت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب على أنها تضع كافة امكانياتها تحت تصرف الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بالتوعية الصحية والميدانية، وتدريب فرق الاستجابة السريعة، وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها، وضمان تأهب المستشفيات، والتعاون مع جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية والجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد ، وضمن تحركات اتحاد الأطباء العرب لمواجهة المرض ، خصص المؤتمر السنوي الـ 45 للاتحاد ، والذي يعقد في الفترة من 5-7 مارس الجاري، جلسات خاصة لمناقشة الاجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور متخصصين وخبراء دوليين.

وأكدت الأمانة العامة أن التعاون وتضافر الجهود سيساعد في احتواء هذا الفيروس وحماية المجتمع العربي ، بما يضمن صحة أفضل لجميع البلدان العربية.