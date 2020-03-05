«التعاون الإسلامي» تحث الدول الأعضاء على التعاون لمواجهة كورونا

حثت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون، ورحبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الأمانة العامة للمنظمة تثمن الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموما، كما تحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنيب المجتمعات مخاطر المرض.

وأشادت منظمة "التعاون لإسلامي" بالجهود التي بذلتها الصين من حيث الشفافية وتبادل المعلومات مع الدول؛ الأمر الذي سيعزز الأمل بالسيطرة على الفيروس والحد من مخاطر انتشاره.