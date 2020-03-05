دراسة جديدة تحذر من اختفاء نصف شواطئ العالم بسبب الاحتباس الحراري



حذر فريق من العلماء من أنه بحلول نهاية القرن الحالي 2100، سيختفي حوالي نصف شواطئ العالم بسبب آثار الاحتباس الحراري، وأشار العلماء إلى أنه بمجرد اختفاء السواحل، ستكون المناطق المتضررة عرضة للعواصف والفيضانات القوية، وذلك وفقًا لموقع "إنترناشونال بيزنس تايمز".

• تأثير الاحتباس الحراري على الشواطئ