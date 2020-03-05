دراسة جديدة تحذر من اختفاء نصف شواطئ العالم بسبب الاحتباس الحراري

حذر فريق من العلماء من أنه بحلول نهاية القرن الحالي 2100، سيختفي حوالي نصف شواطئ العالم بسبب آثار الاحتباس الحراري، وأشار العلماء إلى أنه بمجرد اختفاء السواحل، ستكون المناطق المتضررة عرضة للعواصف والفيضانات القوية، وذلك وفقًا لموقع "إنترناشونال بيزنس تايمز".
• تأثير الاحتباس الحراري على الشواطئ
وفقًا للدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة "Nature"، يتمثل أحد الآثار واسعة النطاق للاحتباس الحراري في الارتفاع الكلي لمستوى سطح البحر، ولاحظ العلماء أنه بسبب ذوبان الأنهار الجليدية والجبال الجليدية في جميع أنحاء العالم، تتزايد مستويات المحيطات في أجزاء مختلفة من العالم.
وحذر العلماء من أنه إذا استمر هذا التأثير، فمعظم الشواطئ والسواحل الرملية في العالم ستغرق بالكامل تحت الماء بحلول نهاية القرن، وبناء على تلك النتائج التي توصلوا إليها، ستشهد أستراليا أكبر خسارة، لاحتمالية اختفاء ساحل يصل طوله إلى 15 ألف كيلومتر في الـ80 عامًا القادمة، وبعد ذلك ستتبعها كندا وشيلي والولايات المتحدة.
• التأثير المدمر لاختفاء الشواطئ
وهناك 10 دول أخرى ستتكبد خسائر هائلة على سواحلها أكبر من خسائر أستراليا، وبعض هذه الدول تتمثل في المكسيك والصين والبرازيل والهند والأرجنتين.
وإذا اختفت الشواطئ في هذه البلدان تمامًا خلال العقود القادمة، فستكون أيضاً عرضة للعواصف والفيضانات، فقد لاحظ العلماء أن الشواطئ بمثابة نظام الدفاع الأساسي ضد العواصف.
وقال ميشاليس فودوكاس، المؤلف الرئيسي للدراسة في بيان: "بصرف النظر عن السياحة، غالبا ما تكون الشواطئ الرملية بمثابة خط الدفاع الأول من العواصف الساحلية والفيضانات، فبدونها من المحتمل أن تكون آثار الظواهر الجوية أشد".
• اختفاء لا مفر منه للشواطئ
لسوء الحظ، لاحظ الباحثون أن فقدان الشاطئ الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري أمر لا مفر منه، حتى لو تمكن العالم من الحد بشكل كبير من تلوث الوقود، فإن أكثر من ثلث سواحل العالم قد تختفي تحت الماء.
ووفقًا لحسابات العلماء، سيختفي حوالي 95 ألف كيلومتر من الخط الساحلي في عام 2100 إذا كان العالم يحد من الارتفاع الحالي في درجة الحرارة العالمية. وعلى الرغم من أن هذا لا يبدو رقماً كبيراً، إلا أنه أفضل بكثير من خسارة ساحل يبلغ طوله 132 ألف كيلومتر، والتي ستحدث في عام 2100 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري.