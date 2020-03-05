التنمية المحلية: السيسي صاحب السبق في تأهيل الشباب لتولي القيادة

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: للشباب دور هام وحيوي في بناء المجتمع في ظل قدرتهم علي التعامل مع الجديد والتكيف بسهولة معه

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الرئيس السيسي كان له السبق في الاهتمام بالشباب وتأهيلهم ورفع كفاءتهم لتولي القيادة في كافة المجالات والقطاعات بالدولة، مضيفًا أن القيادة السياسية مهتمة بالشباب والاستماع لأفكارهم المبتكرة ومقترحاتهم لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة والحكومة ليس من منطلق الوجاهة أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولكنها رؤية مخلصة وصادقة من السيد الرئيس.

وأشار شعراوي، الخميس، خلال مشاركته في الحقلة النقاشية التي عقدت على هامش ماراثون الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، " الأكاديمية خضراء دومًا لا يومًا"، وبحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاكاديمية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وعدد من القيادات والطلاب، إلى أن الرئيس السيسي أثبت منذ توليه المسئولية صدقه في اهتمام بالشباب بعد تنظيمه مؤتمرات الشباب بصفة دورية في كل المحافظات وكذا منتدي شباب العالم بمشاركة شباب من كافة دول العالم.

وأكد أن الشباب المصري يتمتع بالقدرة والكفاءة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة في بعض المحافظات بصورة جيدة، مشيدًا إلى مستوى التعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية، علاوة على الدعم الذي يقدمه رئيس الأكاديمية في بعض الملفات التي تهتم بها الوزارة وخاصة مجال التدريب ومنظومة المخلفات الجديدة والتجميل.

وشدد شعراوي على أهمية دور الشباب في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات لضمان استدامتها وتغيير ثقافة المجتمع المصري فيما يخص مشكلة القمامة والنظافة، مؤكدًا على العاملين بالمحليات في كافة المحافظات هم حلقة الوصل الاولي لحل مشكلات المواطنين والاستماع اليهم في كافة القري والنجوع والمدن.

وأضاف أن الشباب من مختلف المحافظات قاموا بالتعاون مع الوزارة بتنفيذ بعض المبادرات فيما يخص تخفيض أسعار السلع او تجميل وتحسين مستوي النظافة، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بأن مستقبلها شاب خاصة في ظل وجود ٦٠٪؜ من شعبها من الشباب بمختلف الأعمار.

ومن جانبه، قال رئيس الأكاديمية، إن الشباب لديهم طاقة هائلة، مشددًا على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار كما تؤكد القيادة السياسية دومًا وهو ما يظهر في احاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب التى تقام بصورة دورية.

وأضاف أن للشباب دور هام وحيوي في بناء المجتمع في ظل قدرتهم علي التعامل مع الجديد والتكيف بسهولة معه وإيجاد أفكار إبداعية في كافة المجالا، مشددًا على أن الشباب هم لبنة المجتمع الأساسية التي ترتكز عليها التنمية لأنهم يمتلكون الحماس الكافي لتجاوز التحديات وجميع الصعاب.

وخلال الحلقة النقاشية استمع اللواء محمود شعراوى والدكتور أشرف صبحى الى بعض المداخلات من طلاب وطالبات الأكاديمية من المتميزين فى مجالات الرياضة والفن والثقافة.

وعقب ذلك شارك وزير التنمية المحلية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاكاديمية في افتتاح ماراثون الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري " الاكاديمية خضراء " دوماً لا يوماً " بمقر الاكاديمية بالقرية الذكية .

كما تفقد شعراوي مقر الأكاديمية يصاحبه الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية فى بداية زيارته والتقى بعدد من القيادات والشباب من الاكاديمية.