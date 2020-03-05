البرلمان الأوروبي ينقل جلسته إلى بروكسل بسبب كورونا

علمت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" اليوم الخميس، أن البرلمان الأوروبي سوف يعقد جلسته الموسعة التى تستغرق أسبوعا فى بروكسل، وليس بمقره في ستراسبورج فرنسا.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في رسالة بعث بها إلى المشرعين الأوروبيين: إنه وفقا للإرشادات الصادرة عن الجهاز الطبي بالبرلمان، ينطوي السفر إلى ستراسبورج "على مخاطر صحية عالية بالنسبة للأعضاء والموظفين، فضلا عن السكان المحليين".

وأضاف: "لذا، قررت أنه كإجراء احترازي... عقد جلسة البرلمان بصورة استثنائية في بروكسل لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة".