الكويت: لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية المصرية

أكدت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، عدم تسجيل أية اصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين أبناء الجالية المصرية في الكويت.

وقالت المضف - في المؤتمر الصحفي التاسع لوزارة الصحة الكويتية - إن الاصابات التي يتم علاجها حاليا، هي جميعا لمواطنين كويتيين، مشيرة إلى أن حالتهم جميعا مستقرة.

وفيما يتعلق بالوقت اللازم للسيطرة على الفيروس في الكويت، شددت المضف على عدم وجود أية تنبؤات بتاريخ محاصرة الفيروس في الوقت الحالي، خاصة مع انتشاره بشكل مكثف في عدد من دول العالم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت اليوم، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 58 حالة حتى الآن، موضحة أن الحالتين الجديدتين لمواطنين من ضمن العائدين من إيران.