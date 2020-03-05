وفيات الأنفلونزا الموسمية في ألمانيا تصل إلى 200 حالة

وصل عدد حالات الوفيات بسبب الأنفلونزا الموسمية في ألمانيا إلى نحو 200 حالة في هذا الموسم.

جاء ذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المختصة بمتابعة الأنفلونزا في معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات.

وحسب هذه البيانات، فقد وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة عبر التشخيص المعملي بالأنفلونزا، والتي تم إخطار معهد ربروت كوخ بها، إلى 119 ألفا و280 شخصا منذ أكتوبر الماضي، وكان المرض في 17% من هذه الحالات شديدا للغاية لدرجة استلزمت علاج أصحابها في المستشفى.

ومن المتوقع أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكبر من هذا العدد نظرا لأن عيادات بعينها هي التي ترسل عينات الأنفلونزا إلى معهد روبرت كوخ، ويتم استقصاء الأعداد التي أرسلتها هذه العيادات في نهاية موسم الأنفلونزا في ألمانيا.

وبلغ عدد حالات وفيات الأنفلونزا التي تم إبلاغها إلى معهد روبرت كوخ 202 حالة حتى الآن، غالبية هذه الحالات (87%) لأشخاص في الشريحة العمرية التي تبدأ من 60 عاما.

كانت موجة الأنفلونزا قد بدأت في ألمانيا في الأسبوع الثاني من يناير، وهي مستمرة حتى الآن، ويبدو أن ذروة هذه الموجة قد تم تجاوزها، لكن أمراض الجهاز التنفسي عادت للزيادة مرة أخرى مقارنة بالأسبوع الماضي.

ولم يتم اكتشاف فيروس (سارس-كوفي-2) في عينات الأنفلونزا التي تم إرسالها إلى معهد روبرت كوخ في الأسبوعين الثامن والتاسع من العام الحالي.

ويجري حاليا إجراء اختبار العينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.