دراسة أممية: 90% من الناس لا يؤمنون بحق المساواة للمرأة

مسؤول أممي: الأرقام صادمة.. والدراسة: 86% من السيدات متحيزون ضد المرأة في قضية واحدة على الأقل

أثبتت دراسة جديدة تحيز 9 من كل 10 أشخاص حول العالم، ضد حقوق المرأة بكافة المجالات، وذلك بمعدل عالمي ليس مختصًا بدولة أو مجتمع بعينه في دلالة على تراجع الوعي المجتمعي للبشرية، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ونقلت الصحيفة، عن الدراسة التي صدرت مؤخرًا، أن 91% من الرجال و86% من السيدات يملكون رأيًا متحيزا ضد المرأة في قضية واحدة على الأقل من قضايا الحق بالإنجاب والعنف والتعليم والحق السياسي.

وأعد الدراسة الأولى من نوعها لتعلقها بحصر نسبة الإيمان بالمساواة بين الجنسين، برنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وركزت على 76 دولة حول العالم يقطنها 80% من إجمالي سكان العالم.

ومن نتائج الدراسة أن ثلث سكان العالم رجالًا ونساءً يوافقون على ضرب الرجل لزوجته، بينما يرى نصف سكان العالم أن الرجل أقدر من المرأة على إدارة العمل السياسي ويرى 40% منهم أن الرجل هو أنجح من المرأة في مجال التجارة.

وطالب البرنامج الأممي الذي أصدر دراسته اليوم الخميس، حكومات دول العالم بتعزيز القوانين والتشريعات المحاربة للتحيز العنصري ضد قضايا المرأة.

ويقول بيدرو كونشيسيو، مدير البرنامج الأممي، إنه من المعروف أننا نعيش في عالم ذكوري بامتياز ولكن اليوم أصبحت تلك المعلومة مؤكدة بالأرقام التي هي أرقام صادمة، مضيفًا أن ما يحدث هو أن هناك مساحة كبيرة لحقوق المرأة ولكن الوعي العالمي لا يزال رافضا لأي مساحة إضافية تمنح للمرأة.

ومن بين الدول التي شملتها الدراسة، 6 منها فقط هي التي أبدت توجهًا للأغلبية نحو حق المساواة للمرأة بنسبة 50% وهم السويد والنرويج وأستراليا ونيوزلندا وهولندا وأندورا ولكن تلك النسبة لا تُعد تقدما لأنها هي نفسها لم تزد بتلك الدول.

وتغطي الدراسة فترتين الأولى من 2005 حتى 2009 والثانية من 2010 حتى 2014.

ورغم أن السويد من الدول الأقل تحيزا ضد المرأة إلا أنها أظهرت ارتفاعا بممقدار التحيز ضد المرأة خلال فترة الدراسة كما هو الحال لدول مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ورواندا.

أما أمريكا وبريطانيا فقد أبدى نصف سكانهما تحيزا في قضية واحدة على الأقل ضد المرأة مع اختلاف تلك القضية من شخص لآخر إن كانت بالدور السياسي مثلا أو قضية العنف.

وتقول راكوال لجونس، مديرة فريق المساواة بين الجنسين للبرنامج الأممي، إن تلك الدراسة تشير إلى صعوبة تحقيق معيار المساواة وفقا لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تشمل توفير الحقوق والمساواة الكاملة للمرأة.

وتضيف لجونس إن 67 دولة لن تستطيع توفير تلك المعايير لمليارين و100 مليون سيدة تعيش فيها وليست تلك دولًا فقيرة بل من المرجح بحسب الدراسة أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية من بينها.

ويذكر أن جهة تسمى بإجراءات المساواة أصدرت بيانا يونيو الماضي يفيد بأن ليست هناك دولة من دول العالم تسير على المسار الصحيح لتحقيق المساواة للمرأة بموجب خطة التنمية المستدامة لعام 2030.