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ألمانيا تسجل 444 حالة إصابه بكورونا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 6:52 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 6:52 م
أكدت وزارة الصحة الألمانية أن هناك 444 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات الألمانية.

وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية، أكبر شركة طيران ألمانية، أعلنت، أمس الأربعاء، أنها تعتزم وقف تشغيل نحو 150 طائرة من أسطولها في إطار التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

فيما كشف وزير الصحة الألماني ينس شابان، بالأمس، انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في ألمانيا، وأوضح أن انتقال كورونا من بلدان كإيران وإيطاليا جعل سلسة العدوى غير مفهومة بالنسبة للسلطات الصحية الألمانية.

وقررت ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية للخارج، وذلك في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأعلنت لجنة إدارة الأزمات التابعة للحكومة اليوم عقب مشاورات في برلين أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية.

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