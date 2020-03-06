«أوبك» تبحث غدا مع الشركاء من الخارج خفض الإنتاج

اختتم، مساء اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الوزراي رقم 178 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا على أن يعقد، غدًا الجمعة، الاجتماع الوزراي الدوري الخاص بالتعاون بين دول أوبك وخارج أوبك والمعروف باسم "اوبك +".

وقال بيان لمنظمة أوبك اليوم، أن اجتماع اليوم كان برئاسة محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمنظمة..مشيرا إلى أن الاجتماع الوزراي تلقى الإعلان الصادر من دولة إكوادور والخاص بالانسحاب من عضوية أوبك اعتبار من أول يناير الماضي.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الوزراي تدارس تقرير وتوصيات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة والذي استعرض تطورات وآفاق سوق النفط للفترة المتبقية من عام 2020.

ونوه بالتأثير السلبي الكبير لتفشي فيروس كورونا على توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2020 خاصةً للربعين الأول والثاني من العام الجاري حيث من المتوقع الآن أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 إلى 0.48 مليون برميل يوميًا منخفضًا عن 1.1 مليون برميل يوميًا في ديسمبر 2019.

ودعا بيان الاجتماع الوزراي إلى إجراء تعديل إضافي في خفض الإنتاج قدره 1.5 مليون برميل يوميا حتى 30 يونيو 2020 ليتم تطبيقه بالتناسب بين أوبك مليون برميل يوميا والبلدان غير الأعضاء في أوبك 500 الف برميل يوميا.

وأثنى على جميع الدول الأعضاء في أوبك وكذلك الدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون لالتزامهم المستمر بتحقيق التوازن والاستقرار في السوق والحفاظ عليهما.