انطلاق ماراثون «الأكاديمية خضراء» بحضور وزيري الشباب والتنمية المحلية

أطلق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرجرئيس الأكاديمية، اليوم، إشارة بدء ماراثون الأكاديمية خضراء، بمقر القرية الذكية، بحضور كوكبة من نجوم الفني والإعلام الرياضي وأبطال الأكاديمية الرياضيين الحاصلين على بطولات عالمية ودولية.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن مؤسسات الدولة المصرية تعمل في إطار تكاملي في سبيل خدمة الشباب وفق الاستراتيجية العامة للدولة التي تضعها القيادة السياسية.

وأشار صبحي خلال لقاءه بطلاب الأكاديمية إلى أن تمكين الشباب يظهر بشكل واضح في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك بفضل الاهتمام الواضح للقيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، لافتا إلى ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم بشكل مستمر والإصرار على النجاح والتفوق.

وأوضح أن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصرى، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم الشباب.

وأشاد صبحي بدور الأكاديمية الريادي في تخريج كفاءات على مستوى عال من المهارة والمعرفة، لافتا إلى أن الأكاديمية تتمتع بفكر متجدد وحيوي مواكب لخطط التطور بما يواكب الثورة التكنولوجية في شتى المجالات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الأكاديمية تؤدي دور غير مسبوق، في دعم الرياضيين المتميزين في شتى اللعبات، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والأكاديمية في ذلك الشأن.

من جانبه قال وزير التنمية المحلية إن الشباب هم حاضر مصر ومستقبلها المزدهر وقلبها النابض، مشيرًا إلى أن مصر محظوظه بأن شباب مصر يمثلون 60% من السكان، وهم الثروة الأساسية لمصر ومستقبلها.

وأضاف شعراوى أن الأكاديمية تمتلك رؤية قادرة على مجاراة التطورات المتسارعة في المجالات التقنية من خلال استحداثها لبرامج وتخصصات ومبادرات بشكل مستمر ومواكب للاتجاهات العالمية.

وأوضح أن الشباب هم الجزء الأهم، قائلاً: "كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سباقا في الاهتمام بالشباب لما لديهم من قدرات وهم الأجدر بالتعامل مع المشكلات بصورة جيدة".

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة نسقت مع الأكاديمية في تنظيم مجموعة من المحاضرات للطلاب في فرع الدقي حول أهمية منظومة المخلفات وضمان استدامتها ومبادرة مجلس إدارة الشارع ومعاً لنرتقي لدهان المباني، وإعداد الجداريات في منطقة الدقي، بالتعاون مع حي الدقي وشباب مبادرات التنمية المحلية.

من جانبه رحب رئيس الأكاديمية، بالوزراء، وقال إن الشباب طاقة هائلة، مشددا على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار، كما تؤكد القيادة السياسية دومًا وهو ما يظهر في أحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب التى تقام بصورة دورية.

وفي الختام، أهدى إسماعيل عبد الغفار، درع الأكاديمية للوزراء، تقديرا لتشريفهم، وإطلاق إشارة بدء الماراثون.