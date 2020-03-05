العراق: البصرة تقرر غلق المدارس والجامعات لمنتصف مارس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت محافظة البصرة في العراق، اليوم الخميس، غلق المدارس والجامعات حتى 15 مارس الحالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه تقرر غلق المدارس والجامعات في المحافظة حتى 15 من الشهر الحالي.

يشار إلى أن محافظة البصرة لم تشهد تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 35 إصابة، مشيرةً إلى تسجيل حالتي وفاة بين المصابين.