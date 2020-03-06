قال وزير الثقافة التايواني تشنج لي تشيون اليوم الخميس، إنه تم إلغاء جميع حفلات الأوركسترا الوطنية بعد أدائها لحفل بالاشتراك مع موسيقي أسترالي زائر تبين فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجاء إعلان تشنج مباشرة بعد أن طلب مركز القيادة المركزية للأوبئة في تايوان من 21 شخصًا على الأقل ممن كانوا على اتصال بالموسيقي الزائر، ومن بينهم عازفون في الأوركسترا السيمفوني الوطني في تايوان ، أن يدخلوا الحجر الصحي على الفور.

ووفقًا للمركز ، وصل الموسيقي إلى تايوان قادماً من لندن عبر بانكوك في 23 فبراير الماضي، ومثل كل الركاب، قام بملء نموذج تضمن أيضًا سؤالًا عن صحته، حيث أشار في ذلك الوقت إلى أنه كان يسعل.

وقام الموسيقي المعروف بالعزف مع الأوركسترا يومي 28 فبراير و1 مارس في قاعة الحفلات الوطنية في تايبيه.