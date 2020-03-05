الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تصعد هجمتها التوسعية في الأراضي المحتلة بهدم المنازل

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اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس إسرائيل بتصعيد هجمتها "التوسعية" في الأراضي الفلسطينية عبر سياسة هدم المنازل.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إن السلطات الإسرائيلية هدمت ثلاثة منازل سكنية في الضفة الغربية وشرق القدس في الساعات الأخيرة "في تصعيد لعمليات وإجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية الاحلالية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

كما أدانت الوزارة "هجمة إسرائيل المستمرة على المسجد الأقصى بما فيها قرارات الإبعاد والتنكيل برجال الدين والموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية".

واعتبرت أن "انحياز إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب الكامل للاحتلال وسياساته والإعلان عن مؤامرة القرن المشؤومة شجعت إسرائيل ومستوطنيها على تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية التوسعية".

واعتبرت أن "تصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي وتجريف وهدم منازل واستيطان وغيرها ما هي إلا خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت في صفقة القرن والتي وعد نتنياهو بتنفيذها".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن معارضة المجتمع الدولي لصفقة القرن يجب أن تقترن بإجراءات وخطوات عملية "بحيث تتم ترجمة تلك المعارضة عبر موقف دولي حازم في وجه المخططات الإسرائيلية الخطيرة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم هدم منزلي أسيرين فلسطينيين في رام الله يتهمهما بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل إسرائيلية في آب/أغسطس الماضي.

ونددت حركة حماس بهدم المنزلين في رام الله، واعتبرته "فعلا إرهابيا وسلوك عصابات".