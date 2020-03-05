تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأقل من المتوقع

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 29 فبراير الماضي، بأقل من التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر، اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 216 ألف طلب، بتراجع قدره 3000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، والذي وصل إلى 219 ألف طلب، وفقا للبيانات الأولية، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات الأسبوع الماضي إلى 215 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع إلى 213 ألف طلب بزيادة قدرها 3250 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان المتوسط 209750 طلبا وفقا للبيانات الأولية.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع أيضا بواقع 7000 طلب، ليصل إلى 729ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 22 فبراير الماضي.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 7500 طلب، ليصل إلى مليون و721250 طلبا، مقابل مليون و728750 طلبا في الأسبوع السابق عليه وفقا للبيانات المعدلة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة البيانات الشهرية للوظائف الأمريكية، حيث يتوقع المحللون ارتفاع عدد الوظائف بحوالي 175 ألف وظيفة خلال فبراير الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 225 ألف وظيفة في يناير الماضي. في حين من المتوقع استقرار معدل البطالة عن 6ر3%.