أرملة الشهيد أحمد المنسي عن إعدام عشماوي: مصر مبتعرفش تنام وتهدى إلا لما تجيب حقها

هديل هلال

قالت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي إنها فوجئت بخبر إعدام الإرهابي عشماوي صباحًا، معربة عن فرحتها وفرحة أهالي الشهداء بالخبر كأنه «يوم عيد»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الأهالي كانوا يتبادلون التهنئة بموت عشماوي، متابعة: «كنت متأكدة من اليوم الأول، هذه مصر وبلدنا وفخورة بمصر ومتأكدة منذ البداية أنها لن تترك حقها ولن تنسى أولادها ودائمًا تصنع التاريخ».

وعن طلب الإعلامي أحمد موسى لها بتوجيه رسالة للإرهابيين، أشارت إلى أن الإرهابيين لا يستحقون أن يوجه لهم أحد رسالة، مستشهدة بكلمات زوجها الراحل للإرهابيين «ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها».

ولفتت إلى أن مسلسل «الاختيار» الذي يتناول حياة الشهيد يسير في خطين؛ الخير المتمثل في الشهيد أحمد المنسي، والشر في الإرهابي عشماوي، مردفة أن صناع المسلسل حصلوا على معلومات وافية واطلعوا على كل المعلومات بشأن الشهيد.

وأشارت إلى أن الإعدام ثأر لكل الشهداء ويعكس أن مصر لا تنسى أولادها وحقهم، معقبة: «مصر مبتعرفش تنام وتهدى إلا لما تجيب حقها».

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، صباح اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي، المدان بتنفيذ عدد من العمليات الإرهاب.