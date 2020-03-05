المقاصة يخوض وديتين استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري

كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، عن آخر استعدادت فريقه، لبدء منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري بمواجهة نادي أسوان، في المباراة المقرر اقامتها الخميس المقبل، على استاد المقاولون العرب .

وأعلن هويدي، في تصريحات تلفزيوينة، عبر قناة "أون تايم سبورت": "الجهاز الفني للفريق يستعد لمواجهة أسوان بمعسكر مغلق في الإسماعيلية، وسنخوض مباراتان وديتان يومي الجمعة والاثنين استعدادا لبداية الدور الثاني".

وكان إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق الفيومي، ضم 30 لاعبًا للمعسكر المقام حاليًا، لتجهيز أكثر من لاعب في كل مركز مع بداية الدور الثاني للدوري وضغط المباريات.