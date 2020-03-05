وزير خارجية ألمانيا: يجب أن تستفيد روسيا من نفوذها على سوريا لأجل إقامة منطقة محمية

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، روسيا بضرورة الاستفادة من نفوذها على الرئيس السوري بشار الأسد من أجل إقامة منطقة محمية في شمالي سوريا.

وقال ماس -اليوم الخميس- قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية زغرب، إن المستشارة الألمانية أشارت إلى أن ما يهم حاليا هو مساعدة المواطنين في محافظة إدلب السورية.

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "نحتاج لتحقيق ذلك، مكانا ذا ضمانات أمنية. يجب أن توفر روسيا هذه الضمانات الأمنية ويجب أن تستفيد من نفوذها على نظام الأسد".

وأعرب ماس، عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل خلال المباحثات بين الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، اليوم الخميس في موسكو، "كي تصل المساعدات الإنسانية الضرورية إلى إدلب أيضا".

يذكر أن ماس أعلن صباح اليوم أن ألمانيا ستوفر للأمم المتحدة 100 مليون يورو إضافية من أجل توفير إقامة ورعاية للأشخاص المحتاجين لمساعدة في إدلب.

وكانت المستشارة الألمانية أوضحت لأردوغان وبوتين مؤخرا في اتصالات هاتفية أن الحكومة الاتحادية تؤيد إنشاء منطقة محمية لتوفير إمدادات لمئات الآلاف من النازحين في سوريا.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك اليوم الخميس إن الحل المثالي يعد بالنسبة له إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يطلب حظر طيران فوق سوريا.

وأضاف الوزير الهولندي، أنه حال عدم تحقيق ذلك، فإنه سيعول على أن يتسنى لدول الاتحاد الأوروبي التفاوض مع روسيا وتركيا بشأن حل.

وبالنسبة للتوصل لحلول في إطار الأمم المتحدة، فإن موافقة روسيا تعد أمرا ملزما بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن.