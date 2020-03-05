تعاقدت إدارة مشروع «مسرح شو» لتقديم عروضه فى الأردن، وذلك بعد النجاح الذى حققه المشروع خلال عروض الموسم الأول للمشروع بمصر.

وقالت الإدارة الفنية للمشروع إنها تعاقدت على تقديم ٤ عروض مسرحية كوميدية، وهى «العيال كبرت ٢»، و«مدرسة المشاغبين ٢»، و«إنها حقا عائله محترمه ٢»، و«سك على بناتك ٢»، وذلك اعتبارا من 15 مارس الحالى بمسرح الشمس بالعاصمة عمان.

وأكدت إدارة «مسرح شو» أن فكرتها الأساسية تقوم على إحياء تراث المسرح القديم، وإعادة للمسرح، وذلك عبر عروض مسرحية تستند على النص الأصلى لتقدم رؤية جديدة، وتناول مختلف، يستمد قوته من أعمال عاشت فى وجدان الجمهور العربى.

تأتى عروض «مسرح شو» فى الأردن بعد إيقاف الموسم الأول داخل مصر خلاف حول حقوق الملكية بسبب استخدامها لأساء النصوص المسرحية، وهو ما دفع ادارة المشروع للتشديد على احترامها الكامل لمبدعى تلك الاعمال من عمالقه الفن المصرى، والتأكيد على أن لجوئها للأعمال المسرحية التراثية العظيمة هو بدافع حرص على احياء بهاء المسرح المصرى بعد سنوات الانحدار التى شهدها خلال الـ ١٢ سنة الأخيرة.

وكانت إدارة المشروع قد حصلت على موافقة من نجم الكوميديا سمير غانم لاستخدام أعماله القديمة، والذى اشترط عليهم تقديم مسرحيات جيدة دون إسفاف أو استسهال.