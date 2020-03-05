اتهام مترجمة فى «البنتاجون» بالتجسس لصالح حزب الله اللبنانى»

ــ «العدل الأمريكية»: مريم تومسون سربت معلومات حساسة إلى أجنبى مرتبط بالجماعة تربطها به علاقة عاطفية

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، أمس، مترجمة «متعاقدة» مع الجيش الأمريكى، بالتجسس وتسريب معلومات فى «غاية الحساسية» إلى شخص أجنبى على صلة بجماعة حزب الله اللبنانية تربطها به علاقة عاطفية.

وتواجه مريم تومسون (61 سنة)، اتهاما بتعريض حياة الأفراد العسكريين الأمريكيين وغيرهم ممن يؤدون مهمة «قيد التنفيذ»، للخطر من خلال الكشف عن أسمائهم الحقيقية.

وقال مسئولون أمريكيون إن تصرفاتها المزعومة تعدُ «تهديدا للأمن القومى»، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى».

وألقى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف.بى.آى» القبض على تومسون، فى قاعدة أمريكية خارج البلاد يوم 27 فبراير الماضى.

وقال جون ديمرز، مساعد المدعى العام لشئون الأمن القومى فى وزارة العدل، إنه «أثناء وجودها فى منطقة حرب، زُعم أن المدعى عليها قدمت معلومات حساسة تتعلق بالدفاع الوطنى، تشمل أسماء أفراد متعاونين مع الولايات المتحدة، إلى مواطن لبنانى موجود فى الخارج».

وأضاف ديمرز: «إذا صح ذلك، فإن هذا السلوك بمثابة عار، خاصة بالنسبة لشخص يعمل كمتعاقد مع جيش الولايات المتحدة. هذه الخيانة للبلد والزملاء سيُعاقب عليها».

ويقول البيان إن التحقيق مع تومسون أثبت «تحولا ملحوظا» فى نشاطها على الشبكة التى تضم أنظمة الوزارة السرية، بما فى ذلك الوصول إلى «معلومات ليس لديها سبب يبرر الاطلاع عليها».

ثم أدى تفتيش قانونى لمقر سكنها، فى 19 فبرايرالماضى، إلى اكتشاف رسالة مكتوبة بخط اليد باللغة العربية، مخبأة تحت مرتبة سريرها.

وتحتوى الرسالة على معلومات «تحدد أسماء أشخاص»، مع تنبيه الشخص ذى الصلة بحزب الله إلى «وجوب مراقبة» هواتف هؤلاء الأشخاص المذكورة أسماؤهم، وفق البيان.