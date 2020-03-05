تأجيل محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهم الفساد إلى الأحد المقبل

قرر مجلس القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مسؤولين كبار سابقين متهمين بالفساد المالي إلى جلسة يوم الأحد المقبل.

وتتعلق القضية بالاستئناف في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وحملة انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في أبريل الماضي، والمتهم فيها مسؤولون كبار سابقون.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي، بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة، والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.

كما تمت إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة في نفس القضية.