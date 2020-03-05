أستراليا تمدد حظر السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب كورونا

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(د ب أ)

أعلنت أستراليا تمديد حظر السفر إلى كوريا الجنوبية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في تصريحات أدلى بها من كانبرا اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 5766 بحلول منتصف ليل الأربعاء/الخميس ، وفقا لبيان لوزارة الصحة الكورية الجنوبية.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية 35 شخصا.

وأوضح مورسيون أن بلاده ستشدد من إجراءات فحص الزائرين القادمين من إيطاليا، وأنها ستواصل منع السفر إلى الصين.

ويوجد في إيطاليا أكبر عدد لحالات الإصابة بالفيروس في قارة أوروبا، حيث وصل عدد المصابين إلى نحو 3100 شخص، بينما بلغ عدد الوفيات 107 حالة.

وسجلت أستراليا اليوم الخميس ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا ، فضلا عن وجود ما إجماليه 50 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أنحاء البلاد.