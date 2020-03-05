قُتل طفل لم يتجاوز عمره 6 سنوات على يد والده بسبب لهوه داخل الشقة، وألقى الوالد جثة طفله بمنطقة المقابر بالمقطم، لكن كُشفت جريمته وأُلقي القبض عليه وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من "س.ع.ع."، 61 عاما، مدير شركة منتجات جلدية يفيد بأنه حال قيامه بزيارة مدفن زوجته بمنطقة المقابر، عثر على جثة لطفل بجوار سور المدفن ونفى علمه بملابسات وفاته.

وفور انتقال قوة أمنية، تبين أن الجثة لطفل ذكر "مجهول الهوية" يبلغ من العمر حوالي 6 سنوات مُسجاة على ظهرها يرتدي ملابسه كاملة وفي حالة تعفن ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

وتبين من تحريات المباحث أن الجثة لشخص يدعى "س.س.ا" مقيم 14 عمارات الفردوس بحي الأسمرات، ومُبلغ عن غيابه في المحضر رقم 1033 لسنة 2020 إداري القسم بتاريخ 9/2/2020م بمعرفة والده الذي يعمل منادي سيارات.

وأقر والد الطفل أنه ادعى توجهه بصحبة نجله لشراء بعض المستلزمات من إحدى محلات البقالة الكائنة بمنطقة سكنهما، وعقب وصولهما ترك نجله خارج المحل ولدى عودته اكتشف اختفائه فأبلغ الشرطة، إلا أن تحريات المباحث أكدت عدم صحة روايته، وعاد الأب واعترف بانفصاله عن زوجته "والدة المجني عليه" منذ حوالي 4 سنوات وزواجه بأخرى وإقامة المجني عليه صحبته.

وأقر الوالد، بأنه بتاريخ الواقعة نهر المجني عليه لقيامه باللهو داخل الشقة، وطالبه بالتوقف عن اللهو إلا أنه لم يمتثل فتعدى عليه بالضرب بالصفع على الوجه بدعوى تأديبه؛ ما أدى لسقوطه مغشيا عليه وارتطمت رأسه بالأرض، وفوجيء بوفاته فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص من جثة نجله واختلاق واقعة غيابه وفي سبيل ذلك حمل الجثة وتخلص منها بإلقائها بمحل البلاغ وتوجه للقسم للإبلاغ عن غيابه على خلاف الحقيقة.