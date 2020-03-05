كشف عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، عن الفريق الأقرب للمشاركة في احتفالية مهرجان اعتزاله كرة القدم.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": "تواصلنا بشكل جيد مع برشلونة الإسباني، لتحديد موعد مباراة الاعتزال، وهو الأقرب حتى الآن لإقامة المباراة".

وأضاف: "المتبقي هو تحديد الموعد النهائي لاقامة المباراة، خاصة أن التوقيت مزدحم للغاية، بسبب انشغالهم ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس الأمم الأوروبية لمنتخب إسبانيا".

وأكمل: "تفاوضنا مع ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس، لاقامة المباراة إلا أن برشلونة الأقرب وتواصلنا مع إدارة النادي بشكل متقدم"

وعن سبب اعتزاله اللعب .. أجاب: "في إحدى مباريات الدوري ضم حسام البدري ، أحمد ياسر ريان، المهاجم الشاب، وقتها شعرت بإهانة كبيرة، الأمر الذي جعلني اتخذ قرار الاعتزال".

وتابع: "أحترم أحمد ياسر ريان، هو لاعب واعد ، يملك إمكانيات كبيرة، أتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".".

وشدد متعب، على أن أصعب لحظة في حياته هي لحظة توديع الجماهير، مشيرًا إلى أنه أضاع العديد من الفرص وقتها لكن الجماهير شعرت به وساندته.

وأتم: "وبعدما أعلنت اعتزالي، اتجهت للتحليل الفني، وتجنبت في تحليلي ما كنت أكره وأنا لاعب".

وأختتم: "مروان محسن مهاجم كبير، وتحركاته داخل الملعب تفيد الفريق بشكل كبير، ولكن قبل الإصابة كأن أفضل من اداءه حاليًا، هو مضغوط لكنه يبذل مجهود كبير في الملعب".