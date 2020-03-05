المعارضة الإسرائيلية تؤيد قانونين لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة



أعلنت المعارضة الإسرائيلية اليوم الخميس إنها تعتزم المضي قدما في طرح قانونين من شأنهما منع بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، بعد أن فاز رئيس الوزراء المدان بجرائم فساد في الانتخابات التي جرت في الآونة الأخيرة.



وقال حزب" إسرائيل بيتنا "القومي المتطرف إنه سوف يدفع بقانون يحد من ولاية رئيس الوزراء، ويدعم قانونا آخر من شأنه أن يمنع أي شخص مدان من تشكيل حكومة.



ووفقا لتقارير إعلامية صدرت أمس الأربعاء، يبحث تحالف أزرق أبيض، وهو حزب بيني جانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو، في إصدار قانون يمنع رئيس الوزراء المدان من تولي السلطة .



وتتمتع الكتلة اليسارية حاليا بأغلبية بسيطة لازمة لتمرير القانون بمساعدة حزب " إسرائيل بيتنا".



ومع ذلك، لا يمكن تمرير القوانين قبل أن يؤدي الكنيست (البرلمان) الجديد اليمين الدستورية.