 الصحة السعودية تعلن شفاء مواطنة مصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2020 4:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الصحة السعودية تعلن شفاء مواطنة مصابة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 4:41 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 4:52 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن المواطنة استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، وأصبحت تتمتع حاليا بصحة جيدة وقد خرجت من العزل الطبي.

وأشارت الوزارة وفقا للبيان إلى متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك