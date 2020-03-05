روسيا تنشئ قوة مسلحة في القطب الشمالي قادرة على توفير الأمن العسكري

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على مرسوم الموافقة على أسس سياسة الدولة الروسية في القطب الشمالي حتى عام 2035، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك": «إن تنفيذ سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في القطب الشمالي اعتبارا من عام 2020 وهي إنشاء مجموعة من القوات العامة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية في منطقة القطب الشمالي في روسيا الاتحادية، وقادرة على ضمان الأمن العسكري في مختلف الظروف العسكرية والسياسية».

وأشارت إلى إنشاء نظام فعال لخفر السواحل تابع لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية في منطقة القطب الشمالي، وأضافت: "التحديات الرئيسية في مجال ضمان الأمن القومي في القطب الشمالي تتمثل في تعزيز الدول الأجنبية لقدراتها العسكرية في القطب الشمالي ونمو إمكانات الصراع في المنطقة".

يأتي ذلك في ظل مساعي روسيا على إنشاء مجموعة من القوات العسكرية في القطب الشمالي قادرة على ضمان الأمن العسكري، بالإضافة إلى نظام خفر السواحل.