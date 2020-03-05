حاكم ولاية كاليفورنيا يعلن حالة الطواريء وسط تفشي فيروس كورونا



أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافن نيوزوم، حالة الطواريء بعد تأكيد وفاة أول حالة بفيروس "كورونا" المستجد داخل الولاية.



وأوضح نيوزوم - في تصريح له الليلة الماضية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني- "ولاية كاليفورنيا تسخر جميع المستويات الحكومية للمساعدة في الكشف عن حالات (الإصابة) والإبطاء من وتيرة انتشار فيروس كورونا".



وأضاف "إعلان الطواريء هذا سوف يساعد الولاية على اتخاذ المزيد من الاستعدادات داخل مجتماعاتنا السكانية ونظام الرعاية الصحية لدينا في حال انتشر (الفيروس) على نطاق واسع".



وكانت ولاية كاليفورنيا قد أعلنت إصابة 53 حالة مؤكدة بالفيروس حتى بعد ظهر أمس الأربعاء.