وزير التموين يفتتح مركز خدمات تموينية متطور بالقصر في مرسى مطروح

افتتح الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مركز الخدمة التمويني المتطور والمميكن بمنطقة القصر بمدينة مرسي مطروح، والذي تم إنشاؤه على مساحة 80م2 يعد واحدًا من ضمن 14 مركزًا تم الانتهاء من تطوير وتجديد 12 مركزًا منها على مستوى المحافظة.

وكان في استقبال وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء خالد شعيب محافظ، مطروح والمهندس سيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين، والذي أكد أنه تم استلام كل من مراكز حي الزهور، والقصر بمدينة مرسى مطروح، ومركز بمدينة سيدي براني، و مراكز الخدمة المتطورة بمناطق العلمين، والحمام ، والسلوم ، وبقرية سيدي عبد الرحمن وقرية رأس الحكمة.

وأضاف «أبو اليزيد» أن هذه هي المراكز التي تم إنشاؤها من خلال برتوكول التعاون بين وزارة التموين والإنتاج الحربي لإنشاء مراكز تكنولوجيه متطورة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في الخدمات التموينية، خاصة لإصدار بطاقات تموينية جديدة أو أي إضافات أو تعديلات جديدة على بطاقات التموين وغيرها، وذلك خلال خدمة رقمية ونداء آلي بالمركز، حيث يتم ذلك من خلال تقديم المواطن صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون لمتابعة الرد على استفساراته وتأكيد تقديم الخدمة التموينية المطلوبة له.

جاء ذلك علي هامش فعاليات اختتام مشروع الممارسات الزراعية الجيدة للمؤشر الجغرافي"سيباري"، وزيادة الفرص التسويقية بمحافظة مطروح، والذي أختتم أعماله اليوم بإعلان كل من زيت زيتون مرسي مطروح وعنب براني والتين ماركات مسجلة عالميًا.