أستاذ علوم سياسية: السودان «مراوغ» ويميل إلى إثيوبيا في أزمة سد النهضة

• فهمي: قرار الجامعة العربية يدعم موقف مصر إذا قررت التصعيد لمجلس الأمن



وصف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مواقف السودان في مفاوضات سد النهضة، وآخرها التحفظ على قرار الجامعة العربية، بأنها "مراوغة وتميل إلى الجانب الإثيوبي"، وهو ما عزاه إلى "دعم أديس أبابا الكامل لمرحلة التغيير في الخرطوم، ودخول آبي أحمد على الخط وسيطا مباشرا، فضلا عن المصالح الاقتصادية الاستراتيجية التي تربط البلدين".

وأوضح فهمي، لـ"الشروق"، أن السودان له مصالح مختلفة عن مصر، ولو وقع بالأحرف الأولى على وثيقة سد النهضة كان سيدعم موقف القاهرة في المفاوضات، وهو ما لم يحدث.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تستوفي اتصالاتها بجميع المنظمات الإقليمية والدولية ليصبح ظهيرها في هذه الأزمة عربيا وإفريقيا إذا قررت تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن.

وتابع: "وهناك جانب آخر يتمثل في دفع الدول العربية للتفاعل الإيجابي مع الموقف المصري في أزمة سد النهضة، وبخاصة فيما يخص استثماراتها في منطقة القرن الإفريقي وإثيوبيا".

ويرى فهمي أن موقف القاهرة في أزمة سد النهضة جيد جدا، وهو يلتزم بالمقررات الدولية، حتى في الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع فيه بالأحرف الأولى تأكيدا لجديتها والالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أن الاتصال الأخير بين الرئيسين ترامب والسيسي شهد تأكيدا لطبيعة الدور الأمريكي في المفاوضات وأنها ماضية فيه بصورة أو بأخرى.

وقال أستاذ العلوم السياسة: "نحن أمام سيناريوهين، أولهما عودة إثيوبيا للمفاوضات وبالتالي تناقش تعديل بعض البنود أو الفقرات أو النصوص المعترضين عليها، ولا اعتقد أنه بات مطروحا بعد توقيع مصر عليه بالأحرف الأولى ولن تعيد التفاوض عليها".

وتابع: "والسيناريو الآخر، هو بدء مفاوضات بمسار آخر بدخول أطراف أخرى مثل جنوب إفريقيا أو دول حوض النيل أو دول مجلس الأمن بجانب أمريكا".