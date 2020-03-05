متحدث الوزراء: نتيجة التحاليل للسبعة الملاصقين للمصاب الثاني بـ«كورونا» سلبية

هديل هلال

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأجنبي الثاني الذي تم اكتشاف إصابته بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» يتلقى العلاج في مستشفى النجيلة.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «نتيجة التحاليل للسبع أفراد الملاصقين له، وتم تصنيفهم على أنهم الأكثر قربًا منه ومتواجدين معه في المكتب، جاءت من المعامل المركزية»، لافتًا إلى أنها تثبت سلبيتهم جميعًا.

وأشار إلى أن النتيجة السلبية لا تمنع خضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، هم وباقي الزملاء في الشركة، البالغ عددهم 1500، موضحًا أنهم موجودون في موقع الشركة الذي تحول إلى حجر صحي.

وذكر متحدث الوزراء أن الحجر به ثلاث عيادات، ويتم قياس درجة الحرارة للموجودين مرتين في اليوم على الأقل، فضلًا عن التعامل في حالة أي شك، مؤكدًا على أن جيدة للغاية ولا توجد شكوى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أول أمس الاثنين، عن اكتشاف ثاني حالة إصابة كورونا لمواطن أجنبي في مصر.

وذكرت الوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في بيان لهما اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".