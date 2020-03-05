

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 112 ألفا و690 سيدة في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، التي انطلقت بالمحافظة منذ 20 فبراير 2020 وتهدف إلى الكشف المبكر للأمراض غير السارية وأورام الثدي والصحة الإنجابية وأمراض السكر وضغط الدم والسمنة.



وأوضح أن جميع الوحدات الصحية الأولية والمستشفيات قد تم تجهيزها وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمباردة لاستقبال جميع النساء المصريات من سن 18 سنة، والشرط الوحيد لتلقي الخدمة هو توافر بطاقة الرقم القومي، وتقدم الحملة جميع خدماتها بالمجان من حيث الكشف والتحاليل والعلاج ومواعيد الحملة طوال أيام الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية وتستمر لمدة شهرين.



من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى مشاركة 335 فرقة طبية، تتكون كل فرقة من طبيبة وأخصائية تمريض ورائدة صحية، تقدم التوعية للسيدات لأهمية دور الحملة ومدخلة بيانات تم تدريبهم جميعا من قبل الوزارة، ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفى المنشاوي والمحلة العام وسمنود وكفر الزيات العام وزفتى العام.