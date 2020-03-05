وزارة الصحة تكشف نتائج التقصي الوبائي لحالات كورونا الأجنبية العائدة من مصر

أصدرت وزارة الصحة بيانا فنيا يوضح إجراءات التقصي الوبائي التي تم اتخاذها لتتبع خط سير حالات كورونا المكتشفة في فرنسا وكندا وأمريكا وتايوان، والتي تدوولت أنباء عن عودتها من رحلات سياحية في مصر.

وثبت للوزارة من تلك الإجراءات عدم إصابة أو عدم ظهور أي أعراض على المخالطين لتلك الحالات، في محافظات القاهرة والأقصر وأسوان.

فبالنسبة للحالات الفرنسية؛ تبين أنها كانت في فوج سياحي قضى في مصر فترة من 5 إلى 16 فبراير، ولم يتم تأكيد الحالات إلا في 28 فبراير أي بعد دخولها فرنسا بـ12 يوما.

وزارت لجنة التقصي الخاصة بوزارة الصحة جميع أماكن إقامة الفوج الفرنسي، وتبين عدم ظهور أي أعراض على المخالطين، لمدة 14 يوما هي فترة حضانة المرض.

كما تأكد عدم ملاحظة أي زيادة في أعداد ومعدلات حالات الأمراض التنفسية في القاهرة والأقصر وأسوان.

كما تم تشكيل فريق مشترك للتقصي الوبائي من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمعاينة الباخرة السياحية في أسوان محل إقامة المجموعات السياحية المختلفة والتي كانت من بينها الحالات المصابة لدى العودة.

وتم عمل سرد خطي لحركة جميع المسافرين على متن الباخرة من 1 فبراير وحتى 4 مارس، ليتبين عدم ظهور أية أعراض أمراض تنفسية إلا على طفل فرنسي يبلغ من العمر 6 سنوات، وتم سحب عينة منه وإرسالها للمعمل الإقليمي في أسوان، وثبت أنه مصاب بالإنفلونزا الموسمية العادية.

ورغم انقضاء فترة حضانة المرض بالنسبة لتواريخ وجود بعض الحالات في مصر، تم أخذ عينات عشوائية من جميع المخالطين للأفواج الأجنبية، وثبت سلامتها جميعا، مع عدم تسجيل أي حالة مرض تنفسي، وعدم زيادة معدلات وأعداد الأمراض التنفسية في مستشفيات أسوان الحكومية.

وأشار التقرير الذي نشره المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد على صفحته، أن منظمة الصحة العالمية أبلغت اللجان الوطنية لكل من أمريكا وتايوان، أن الحالة المرجعية لإصابة الحالات الأمريكية قد تكون السيدة الأمريكية من أصل تايواني التي أعلنت تايوان اكتشافها، وهي تعيش في الولايات المتحدة وعادت إلى تايوان نهاية العام الماضي، ولها تاريخ سفر إلى الإمارات ومصر بين يومي 29 يناير و1 فبراير، وتم تأكيد حالتها في 28 فبراير.