بوتين يستضيف إردوغان اليوم أملا في التوصل لاتفاق بشأن إدلب

(د ب أ)

من المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان، لإجراء محادثات في موسكو يتوقع أن تركز على محافظة إدلب السورية التي تمزقها الحرب.

وأعرب الرئيسان عن أملهما في التوصل لاتفاق جديد يهدف إلى تخفيف التصعيد في العنف بالمنطقة، وهي آخر معاقل المعارضة السورية، وتقع بالقرب من الحدود التركية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في تعليقات نشرتها وسائل إعلام رسمية إن بوتين يتطلع إلى الاتفاق بشأن "مجموعة من التدابير المشتركة اللازمة".

وقال إردوغان قبيل لقاء الخميس إنه يتطلع إلى ضمان تجديد اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة لمنع مزيد من إراقة الدماء. وأشار إلى أن جهود وقف إطلاق النار ستكون محل تركيز في المحادثات مع بوتين.