ــ "كوفيد ــ 19" يلغى مناورات عسكرية بين أمريكا وإسرائيل.. ويغلق أبواب كنيسة المهد فى بيت لحم.. ويجمد جميع الأنشطة الرياضية بإيران

ــ طوارئ بكاليفورنيا بعد تسجيل أول حالة وفاة و53 إصابة.. وارتفاع الإصابات فى الكويت إلى 58 حالة.. والإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين تجنب السفر



وافق مجلس النواب الأمريكى، أمس الأربعاء، على تخصيص 8.3 مليارات دولار للمساعدة فى مكافحة تفشى فيروس كورونا الذى أودى بحياة 11 شخصا حتى الآن داخل البلاد، فيما أعلنت إسرائيل إلغاء مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكى، بسبب مخاوف من تفشى الفيروس، كما أغلقت كنيسة المهد أبوابها بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 4 إصابة بكورونا فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وصوّت 415 نائبا أمريكيا لصالح مشروع قانون أعد بالتوافق بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار للمساعدة فى مكافحة تفشى فيروس كورونا الذى أودى بحياة 11 شخصا حتى الآن داخل البلاد، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

والمبلغ المخصص لمكافحة الفيروس هو أكبر من المبلغ الذى كان قد طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الكونجرس تخصيصه وهو 2.5 مليار دولار.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة إلى 11 حالة، بينها 10 فى ولاية واشنطن.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسم حالة الطوارئ، بعد تسجيل 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان مدينة لوس أنجلوس التابعة للولاية "حالة طوارئ محلية".

وقال نيوسم فى بيان إن كاليفورنيا "تعمل مع السلطات الفيدرالية من أجل تقفى أثر الأشخاص المحتمل أنهم أصيبوا بهدف معالجتهم وحماية الصحة العامة"، من دون إعطاء تفاصيل حول الضحية.

وفى تل أبيب، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلغاء المناورات المشتركة بين الجيش الإسرائيلى والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكى (EUCOM)، المعروفة باسم "جونيفر كوبرا" والتى تجرى كل سنتين لمدة 10 أيام، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19).

وأكد أفيخاى أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أن إلغاء المناورات جاء بعد يومين من بدء التمرين المشترك، والذى يمتد حتى 13 مارس الجارى.

وأضاف أدرعى أن قرار الإلغاء جاء بناءً على توجيهات وزارة الصحة، بعد تقييم وضع تفشى الفيروس فى اجتماع جمع الوزارة مع قادة القيادة الأوروبية للجيش الأمريكى وقادة الجيش الإسرائيلى.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تفعيل خطة الطوارئ فى أريحا وبيت لحم والأغوار فى إطار توجيهاتها الاحترازية من فيروس كورونا، عقب تسجيل إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا، فى أحد فنادق منطقة بيت جالا، بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفى الصين، أفادت اللجنة الحكومية للصحة، فى بيان بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 31 شخصًا ليصل العدد الإجمالى للوفيات 3 آلاف و14 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التى تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 139 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 80 ألفًا و270 إصابة.

كما أفادت تقارير إعلامية صينية بوفاة رجل فى مدينة ووهان بعد أيام فقط على تعافيه من الفيروس وخروجه من المستشفى، فضلا عن إصابة أشخاص بالفيروس مجددا بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت صحف صينية، إن لى ليانج البالغ (36 عاما) توفى إثر إصابته بالفشل التنفسى، بعد 5 أيام على خروجه من مستشفى ميدانى شيدته السلطات من أجل احتواء الفيروس، بحسب شبكة سكاى نيوز عربية الإخبارية.

وذكرت صحيفة "بيبر" الصينية أن أحد المستشفيات الميدانية فى ووهان أصدرت إشعارا طارئا قالت فيه إنه تم إدخال العديد من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا إلى المستشفى بعد حدوث انتكاسة فى حالتهم.

وفى طهران، أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية فى البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد.

وذكر موقع الطب الرياضى الإيرانى، أن مركز الوقاية من كورونا ومكافحته قرر إيقاف الأنشطة الرياضية فى البلاد حتى 20 مارس الجارى. ويشمل القرار إلغاء جميع المنافسات والتمارين، وإغلاق المراكز الرياضية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، قد أعلن عن ارتفاع عدد وفيات كورونا فى إيران إلى 92 حالة، والمصابين إلى 2922 شخصا.

وفى الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لشخصين قادمين من إيران، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 58 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالى إلى 17 حالة.

وقالت الوزارة إن المصابين الخمسة من عائلة واحدة، وأن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا فى اتصال مع المواطن الجزائرى وابنته المقيمين بفرنسا.

وانتقلت عدوى الفيروس من جزائرى (83 عاما) وابنته المقيمين بفرنسا، حيث زارا أسرتهما فى البليدة من 14 إلى 21 فبراير الماضى.

وفى أبوظبى، أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالى لفيروس كورونا المستجد وتفشيه فى عدة دول، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتابعت: "فى حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحى فى المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين".

وفى كانبيرا، قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون إن أستراليا ستمنع وصول الأجانب من كوريا الجنوبية وستجرى فحوصا مكثفة على القادمين من إيطاليا للمساعدة فى احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف موريسون أن "أستراليا ستمدد أيضا حظر الدخول على القادمين من الصين وإيران". وتابع: "يقدم هذا لنا أفضل حماية ويتيح لنا إبطاء وتيرة انتقال العدوى".