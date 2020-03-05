المرصد: الجيش السوري يبدأ هجوما بريا وسط اشتباكات عنيفة مع الفصائل بإدلب

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات الجيش السوري بدأت، اليوم الخميس، هجومًا بريًا وسط اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة في إدلب.

وقال المرصد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه تم تأمين طريق دمشق - حلب الدولي بطول 100 كيلومتر"، مشيرًا إلى مقتل مئات المسلحين وجرح الآلاف منهم بريفي إدلب وحلب.

كما أشار إلى مقتل 6100 مسلح وجرح 2550 آخرين بريف إدلب بالإضافة لـ"تدمير 615 آلية".

وكانت وكالة الإعلام الروسية ذكرت أن مقاتلي الفصائل السورية استأنفوا قصف مدينة سراقب الاستراتيجية بمحافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، وكذلك طريق "إم. 5" السريع الواصل بين دمشق وحلب.

وأضافت الوكالة أن مقاتلي الفصائل حاولوا دخول سراقب الليلة الماضية لكن قوات النظام السوري تصدت لهم. وتحاول مدفعية جيش النظام السوري تدمير نقاط إطلاق نيران الفصائل.