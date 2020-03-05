بروتوكول تعاون وإعلان عن أول مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توقيع اتفاقية تعاون مشترك للإعلان عن أول مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقع على الاتفاقية المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمقر المدرسة بمدينة أسيوط الجديدة، بحضور الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، والمهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني، والمهندس عاطف عزت مدير مشروعات مياه الشرب بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه بـ7 محافظات هي "الأقصر، المنيا، أسوان، الفيوم، البحر الأحمر، بني سويف، سوهاج".

وتفقد المحافظ ومرافقوه المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة للوقوف على إمكانيات المدرسة والفصول ومعامل الأنشطة كما شاهد الحضور فيلمًا تسجيليًا عن المدرسة منذ تسلمها من جهاز مدينة أسيوط الجديدة لتشغيلها كأول مدرسة ثانوية فنية للمياه بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، على أهمية التعليم الفني في تخريج جيل من الكوادر الفنية المتخصصة قادرًا على استكمال مشروعات التنمية بمختلف المحافظات مشيدًا ببروتوكول التعاون بين شركة المياه والتربية والتعليم للإعلان عن أول مدرسة فنية لمياه الشرب بالمحافظة لخدمة أبناء المحافظة ومختلف محافظات الصعيد.