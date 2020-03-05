الدول الأفريقية المنتجة للطاقة تحاول دعم السوق في مواجهة كورونا

اجتمع العديد من وزراء النفط والطاقة بالدول الأفريقية في فيينا هذا الأسبوع، من بينهم الدول الأفريقية التي تتمتع بعضوية منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" غينيا الاستوائية ونيجيريا والجابون والكونغو برازافيل وأنجولا للانضمام إلى "أوبك" في جهودها لتحقيق الاستقرار في السوق في ضوء التفشي المستمر لفيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان رابطة منتجي النفط الأفريقية، تلقته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه انضم للاجتماع أعضاء إضافيون في الرابطة، الذين يشكلون جزءًا من "أوبك +" لدعم قرار أوبك ولوضع دعم إفريقيا لإجراءات المنظمة قيد التنفيذ لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع للدول الأفريقية المنتجة للنفط على هامش اجتماع "أوبك"؛ لمناقشة تعميق التعاون في مجال الطاقة لعموم إفريقيا داخل رابطة منتجي النفط الأفريقية.

وتركزت المناقشات حول ضرورة عودة مقر الرابطة إلى برازافيل من أبوجا في أعقاب تأكيدات جمهورية الكونغو بأنه يمكنها أن تستضيف شخصيات المنظمة وتوفر البيئة اللازمة لعمل وتوسيع الرابطة.