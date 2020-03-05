كورونا يتسبب في إلغاء مناورات عسكرية بين أمريكا وإسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلغاء المناورات المشتركة بين الجيش الإسرائيلي والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكى (EUCOM)، المعروفة باسم "جونيفر كوبرا" والتي تجرى كل سنتين لمدة 10 أيام، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إلغاء المناورات جاء بعد يومين من بدء التمرين المشترك، والذي يمتد حتى 13 مارس الجاري.

وأضاف أدرعي أن قرار الإلغاء جاء بناءً على توجيهات وزارة الصحة، بعد تقيم وضع تفشي الفيروس في اجتماع جمع الوزارة مع قادة القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي وقادة الجيش الإسرائيلي، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ويشارك في هذه المناورات 600 جندي أمريكي وصلوا من ألمانيا والولايات المتحدة، إلى جانب 1000 ألف جندي من قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي ووحدات لوجستية وطبية.

وتحاكي تدريبات هذه المناورة سيناريو نشر القوات الأمريكية في إسرائيل من أجل العمل إلى جانب قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي، في حال تعرض تل أبيب لتهديدات صاروخية.

من جانبه ، أكد مسؤول عسكري أمريكي لشبكة "سي إن إن"، أن التدريبات ألغيت بسبب الحذر من تفشي المرض، مشيراً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس بين الجنود الأمريكيين بما في ذلك جنود المظلات من اللواء 173 القادمين عبر إيطاليا.

وتعتبر القيادة الأوروبية للولايات المتحدة، واحدة من إحدى عشرة قيادة مقاتلة للجيش الأمريكي، ومقرها مدينة شتوتجارت الألمانية.