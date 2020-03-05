أمريكا تعتزم شراء 500 مليون قناع تنفس لمواجهة تفشي فيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم وزارة الصحة الأمريكية شراء 500 مليون قناع تنفس لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال تفشي فيروس كورونا المستجد على مدار الـ18 شهرا المقبلين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتم إضافة الأقنعة للمخزون الحالي لدى الوزارة .

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تهدف لتشجيع الشركات لتعزيز إنتاج أقنعة التنفس من خلال التأكيد لهم أن الحكومة سوف تشتري هذه الأقنعة.

وجاء في بيان الوزارة " هذه الطلبات تقدم طمأنة للشركات المصنعة أنه لن يصبح لديها مخزون فائض من الأقنعة في حال ألغى القطاع الخاص أوامر الشراء بمجرد انحسار الفيروس".