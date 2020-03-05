باكستان: أمريكا تدرس طرح اتفاق السلام مع طالبان أمام مجلس الأمن

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن أمريكا تدرس طرح اتفاق السلام الذي وقعته مع حركة طالبان الأفغانية أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للموافقة عليه.

جاءت تصريحات وزير الخارجية- وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الخميس- في بيان السياسة في الجلسة لمجلس الشيوخ الباكستاني حول اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بين أمريكا وطالبان.

وأوضح قريشي أن باكستان لن تكون جزءا من الاتفاق، وقال: "لسنا ضامنين بل مسهلين"..مضيفا أن بلاده أدت دوراً لتسهيل المباحثات المباشرة بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية.

وشدد قريشي على أن هذه مسئولية مشتركة، وعلى الجميع لعب دورهم المناسب من أجل السلام في أفغانستان.

وأكد أن اتفاق السلام هو خطوة رئيسية أولى وأن الخطوة الثانية هي الحوار بين الأفغان، وأن باكستان ترغب في أن تنعم أفغانستان بالاستقرار والسلام.