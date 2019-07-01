فحص 8219 سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» خلال 4 أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن فحص 8219 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "العناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاقها في 1 مارس الجاري، وحتى مساء أمس الأربعاء، بـ4 محافظات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القليوبية كانت من أعلى المحافظات ترددا، حيث تم الانتهاء من فحص 4027 سيدة، تليها الفيوم بتردد 2413 سيدة، و1108 بالإسكندرية، و617 بالقاهرة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.

وقال مجاهد، إنه تم تخصيص 121 مركز إحالة لفيروس (بي)، وفيروس نقص المناعة البشري، بالاضافة إلى 51 مركز إحالة مرضى الزهري، إضافة إلى تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وأوضح مجاهد أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت في 1 مارس الجاري بـ4 محافظات، تشمل (القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والقليوبية)، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تنطلق في أبريل المقبل، وتشمل 12 محافظة، هي: (مطروح، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسيوط، وسوهاج، وكفر الشيخ، والمنوفية)، كما تنطلق المرحلة الثالثة في يونيو القادم، وتشمل 11 محافظة، هي: (أسوان، والأقصر، وقنا، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، والغربية، والوادي الجديد، وبني سويف، والجيزة، والمنيا).

وأضاف مجاهد أنه تم تدريب 719 فردًا من أعضاء الفريق الطبي بمحافظات المرحلة الأولى، على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، مشيراً إلى أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، كما أكد أنه جار تدريب 5 آلاف و381 فردًا من الفرق الطبية المشاركة ضمن خطة التدريب الخاصة بالمبادرة.

ولفت مجاهد إلى أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة، مؤكداً أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة "Anti-D" بعد الولادة من عدمه، إضافة إلى تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل.

وتابع مجاهد أن المبادرة تشمل أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وذكر مجاهد أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مؤكدًا أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني لمبادرة "100 مليون صحة" لتقديم خدمات الاستعلام عن ميعاد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن "15335".