تباين الآراء حول انعكاس خفض الفيدرالى الأمريكى على الفائدة فى مصر

أبو باشا يتوقع اتجاه «المركزى» للتثبيت مع ارتفاع المخاطر من تفشى «كورونا»

الألفى: خفض الفائدة فى اجتماع إبريل لن يؤثر على استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات



تباينت آراء عدد من المحللين حول قرار البنك المركزى بخصوص الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع المقبل؛ حيث يرى البعض أن البنك سيتجه للتثبيت للحد من خروج استثمارات الأجانب من الأذون والسندات، بينما يرى محلل آخر أن اللجنة ستتجه إلى الخفض تواكبا مع الخفض الأخير للفائدة الأمريكية.

توقع محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار هيرمس، أن يتجه البنك المركزى خلال الفترة المقبلة، إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين، خاصة مع ارتفاع المخاطر نتيجة تفشى فيرس «كورونا».

وتعقد لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها المقبل فى 2 من إبريل المقبل ويعد ذلك ثالث اجتماع خلال العام الحالى.

وأضاف أبو باشا أن المركزى سيتبع سياسة التثبيت لانتظار نتائج السياسية التخفضية التى اتبعها خلال العام الماضى، بالإضافة إلى المبادرات التى أطلقها لدعم النشاط الصناعى والعقارى والسياحى الفترة الماضية.

وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، الفائدة خلال 4 اجتماعات العام الماضى بنسبة 4.5%، لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.

وأشار الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار هيرمس إلى أن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الاسبوع الماضى يدفع المركزى للتثبيت للحد من خروج استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات.

وشهدت العملة الخضراء ارتفاع أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضى بنحو 8 قروش، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أبو باشا إلى أن الاجتماع الطارئ الفيدرالى الأمريكى كان خارج جدول اجتماعاته خلال العام الحالى؛ حيث كان من المتوقع ألا يتجه الفيدرالى لسياسة التخفيض خلال العام الحالى.

وخفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الثلاثاء الماضى سعر فائدة الأموال 0.5% لتصل إلى نطاق من 1 إلى 1.25%، بحسب بيان للفيدرالى، الذى أوضح أن أسس الاقتصاد الأمريكى ما زالت قوية، لكن فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادى.

وكان الاحتياطى الفيدرالى أبقى فى نهاية شهر فبراير على أسعار الفائدة بدون تغيير فى أول اجتماعاته للسياسة النقدية فى 2020.

واتجهت بعض البنوك المركزية العربية، أمس الأول، كالسعودية والإمارات إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5% بعد قرار الفيدرالى.

أوضح أبو باشا أن عملة تلك الدول مرتبطة بشكل مباشر بالدولار، وبالتالى أى خفض من الفيدرالى ينعكس مباشرة على قرار البنوك المركزية فيها.

من جانبها توقعت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الأول ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، أن يتجه البنك المركزى فى اجتماعه المقبل إلى تثبيت سعر الفائدة، فيما قد يتجه للسياسة التيسرية فى الاجتماع الذى يليه.

وتابعت أنه قرار الفيدرالى الأمريكى الأخير، يشجع المركزى المصرى على مواصلة دورة التخفيف، خاصة مع تطورات وضع التضخم المحلى.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، 9 اجتماعات خلال العام الحالى، كانت بدايتها مع اجتماعين فى يناير وفبراير قرر فيهما تثبيت الفائدة.

وأضافت سعادة أن قرار الفيدرالى الأمريكى قد يحد من وتيرة تدفقات المحافظ الخارجية، والتى قد تستمر على خلفية اندلاع فيروس كورونا COVID ــ 19، مما تسبب فى عمليات بيع عامة فى الأسواق الناشئة.

على الجانب الآخر توقع عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار شعاع ــ مصر، أن يخفض المركزى المصرى أـسعار الفائدة خلال اجتماع إبريل المقبل، 0.5% بعد قرار الفيدرالى الأمريكى، موضحا أن توقعات «شعاع» لم تتغير بخفض الفائدة 2% خلال العام الحالى.

وأضاف الألفى أن خفض الفائدة فى اجتماع إبريل المقبل لن يؤثر على وضع استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات، خاصة مع القرار الأخير للفيدرالى، «كان من الممكن أن تتاثر تلك الاستثمارات فى حالة حدوث خفض من قبل المركزى المصرى، دون أن يقابله خفض من الفيدرالى الأمريكى».