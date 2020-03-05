الوزراء: الحكومة قررت تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» مع قطر

هديل هلال

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرار الذي اتخذته الحكومة، اليوم الأربعاء، بمنع دخول القطريين إلى مصر تطبيق لمبدأ «المعاملة بالمثل».

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن تطبيق المبدأ تجاه ما اتخذته قطر من إجراءات تخص تطبيق حظر دخول المصريين من أي نقاط وسيطة إليها.

وأشار إلى تنفيذ القرار اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة المقبلة، موضحًا أن القرار يشمل حظر دخول أي شخص يحمل الجنسية القطرية من أي منافذ إلى الدولة المصرية وحتى إشعار آخر.

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحظر دخول المواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارًا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر؛ في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.