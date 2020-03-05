«هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية» بالإمارات تعلق جزءا من التدريبات العسكرية

أعلنت "هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية" بالإمارات، اليوم الخميس، تعليق جزء من التدريبات العسكرية.

وقالت، في بيان على حسابها على موقع تويتر، إنه "تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة كورونا، فقد تقرر وقف كل التدريبات العسكرية الخاصة بمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في مراحل التدريب الأساسي والتدريب التخصصي والدورات الإنعاشية ابتداء من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر".

وأضافت أنه "فيما يتعلق بمجندي الخدمة الوطنية في مرحلة الخدمة الفعلية فسيستمر عملهم حسب النظام المتبع في وحداتهم العسكرية".

تجدر الإشارة إلى أن "الخدمة الوطنية" هي التي تنظم التجنيد الإجباري في الإمارات.