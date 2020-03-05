النمسا: مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي انتهت للأبد بعد الهجوم على حدود اليونان

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اعتبر وزير الخارجية النمساوي، الكسندر شالينبرج، أن التطورات الأخيرة التى تسببت فيها السياسات التركية من دفع اللاجئين إلى الحدود اليونانية وابتزاز الاتحاد الأوروبي جعلت فرص انضمام تركيا للاتحاد معدومة وأن المفاوضات انتهت للأبد.

وقال وزير الخارجية النمساوي في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، إن هذه هي الخطوة الصحيحة والمنطقية التى يجب أن يعلنها الاتحاد الأوروبي صراحة الآن.

ودعا ألكساندر شالينبرج بروكسل إلى سرعة إعلان إنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وأضاف الوزير أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تدرك فداحة هذا السلوك التركي العدواني الأخير، مشيرا إلى أن النمسا تعتقد منذ فترة طويلة أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد نوعا من النفاق.