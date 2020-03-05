الوفد: نؤمن بالدور المجتمعي للمرأة والشباب ونعمل على تنمية ذلك



قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن حزب الوفد هو الأعرق داخل الحياة الحزبية المصرية لما له من تاريخ طويل في النضال الوطني لصالح الشعب المصري منذ تأسيسه وحتى اليوم.



وأضاف قوطة، في بيان اليوم الخميس، أن حزب الوفد سيبدأ بعد أيام قليلة أول أيام عامه الثاني بعد المائة تحت قيادة حكيمة للمستشار بهاء الدين أبوشقة، والذي أعاد "بيت الأمة" إلى مكانته السابقة ورسالته الرئيسية التي لا تقبل التجزئة، وهي الوقوف في صف الشعب وتغليب المصلحة الوطنية للدولة.



وشدد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، على أن الوفد هو بيت الأمة الحقيقي، ورغم ما مر بالحياة السياسية من أزمات على مدار عشرات الأعوام إلا أنه يظل الملاذ المتين للشعب المصري، لافتًا إلى أن بيت الأمة يشهد حالياً نهضة حقيقية.



وأشار قوطة إلى اهتمام الوفد في عهد رئيسه الحالي بالمواطنين من بصورة أكبر، واتضح ذلك من خلال كل المبادرات التي أطلقها الحزب لدعم المرأة إيمانًا بدورها المجتمعي ومبادرات دعم الشباب والحرص على تلبية احتياجات البسطاء ومحدودي الدخل من خلال تنظيم قوافل طبية للكشف على المرضى بالمجان وتوفير العلاج اللازم لهم بشكل مجاني أيضًا وذلك في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الحزب يعمل على تنمية الدور الذي يلعبه الشباب والمرأة في خدمة المجتمع.