4 شركات عالمية تبدى استعدادها بالمشاركة فى مزايدة التنقيب عن الذهب فى مصر

أبدت 4 شركات عالمية استعدادها للمشاركة فى المزايدة الدولية للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة فى مصر، والتى من المقرر عقدها 15 مارس الحالى، وفق بيان لوزارة البترول أمس.

جاء ذلك خلال لقاء مسئولى هذه الشركات مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، فى ختام مشاركته بالمؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو بكندا.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة فوربس مانهاتن الكندية، ستان بهارتى، مشاركته فى المزايدة الدولية، مشيرا إلى سفر عدد من الخبراء الجيولوجيين إلى مصر لدراسة الفرص المختلفة، لافتا إلى أن السوق المصرية تملك فرصة واعدة فى مجال التعدين.

ومجموعة فوربس مانهاتن، بنك تجارى ومصرفى متخصص فى المشروعات التعدينية ويمتلك ١٤ شركة متخصصة فى مجالات الذهب والنحاس والحديد ومعادن الطاقة والفوسفات والبوتاسيوم، ووفرت المجموعة ما يقرب من ١٠ مليارات دولار للاستثمار فى الاستكشاف عن الذهب ومعادن الأساس فى ثلاثين دولة مختلفة خلال آخر ١٢ عاما، ولديها فروع دولية فى نيويورك ولندن وموسكو.

فى سياق متصل بحث الملا مع نائبى رئيس شركة «نيومونت للذهب» وعدد من قيادات الاستكشاف والبحث بالشركة التى تمتلك أكبر احتياطى ذهب مؤكد بالعالم وتعد من كبرى الشركات امتلاكا لمناجم فى العالم، آخر تطورات قطاع التعدين المصرى.

وأبدت الشركة رغبتها فى دخول المزايدة القادمة للذهب حيث تم استعراض المناطق المطروحة بالمزايدة، وشروطها والنظام المالى الجديد لتحفيز المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع التعدين المصرى.

وفى السياق نفسه أبدت شركة باريك جولد للبحث والاستغلال وهى الأولى عالميا فى إنتاج الذهب ومقيدة فى كبرى بورصات العالم، اهتمامها بالسوق المصرية والمشاركة فى المزايدة الدولية للتنقيب عن الذهب.

كما أكد رئيس شركة فرانكو نيفادا، اهتمام المستثمرين العالميين بسمعة مصر الجيولوجية وتحديدا منطقة الصحراء الشرقية ومدى التطور الحادث فى قطاع التعدين نتيجة برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصرى، مشددا على أن هناك اهتماما موسعا بمزايدة البحث عن الذهب.

فى سياق متصل بحث الملا، مع مارى إنجى إمبى وزيرة التجارة الدولية الكندية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعدين، خاصة أن الشركات الكندية لها باع طويل فى مجال التعدين.

ورحبت الوزيرة إمبى، بمشاركة مصر فى المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC، مشيرة إلى أن مصر أصبحت محط أنظار كثير من الشركات العالمية فى مجال التعدين.