خطط لتنظيم مسيرة نسائية في باكستان تثير رد فعل من اليمين

أثارت خطة من منظمات حقوق الإنسان لتنظيم مسيرات نسائية في باكستان رد فعل من جانب الجماعات اليمينية التي طالبت المنظمات بمنع هذا الحدث "الفاحش".

وأصبحت "مسيرة اورات" النسائية، التي يتم تنظيمها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، أكبر نشاط في مجال حقوق الإنسان في البلاد خلال العامين الماضيين، حيث تجتذب عشرات الآلاف من المشاركات.

وتعارض الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية اليمينية المسيرة لأنها تعتقد أن المرأة تتمتع فقط بالحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.

وأعلن حزب الجماعة الإسلامية اليوم الخميس، أنه سوف ينظم فعالية مضادة يُطلق عليها "مسيرة الاحتشام"، وقال إن عضوات جناحه النسائي سوف يشاركن في هذه المسيرة وهن ترتدين الحجاب.

وقال حزب الجماعة الإسلامية خلال الإعلان عن مسيرته: "مجتمعنا مختلف عن الغرب... لا ينبغي أن تطالب نساءنا بأي شيء آخر غير ما يكفله الإسلام لهن".

وخلص تقرير أممي نُشر اليوم الخميس، إلى أن التحيز ضد النساء على مستوى العالم مازال شائعا على نطاق واسع.

وذكر التقرير، أن الدول التي سجلت أعلى عدد من المواطنين الذين يظهرون أي نوع من التحيز ضد النساء هى باكستان وقطر ونيجيريا وزيمبابوي والأردن، في حين سجلت اندورا والسويد وهولندا والنرويج ونيوزيلندا أدنى مستويات تحيز.