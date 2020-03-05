انتقد وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، مشيرًا إلى أن فريقه أكثر من تعرض للظلم التحكيمي خلال الدور الأول من مسابقة الدوري.

وقال هويدي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت تايم": " نحن أكثر ناد تعرض لظلم تحكيمي، ضاع منا 12 نقطة على الأقل بسبب حاملي الراية".

وأضاف: "رجاء لجمال الغندور، كفى تجارب، الدور الثاني لا يتحمل أي أخطاء".

ويستعد نادي المقاصة، لمواجهة نظيره أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد المقاولون العرب، الخميس المقبل، في إطار افتتاح مباريات الجولة الـ 18 والدور الثاني من مسابقة الدوري .